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06.05.2025  09:39   Рита Парфенова

Унаслідок ворожих атак на Харків та область постраждали 11 людей, знищено десятки об’єктів

За добу росіяни атакували Харків і п’ять населених пунктів області дронами, керованими авіабомбами та fpv-дронами.


На фото: м. Харків
Фото: ДСНС

Протягом минулої доби ворог завдав ударів по Харкову та п’яти населених пунктах Харківської області, унаслідок чого постраждали 11 осіб, зокрема четверо в самому місті. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Росіяни застосували 8 керованих авіабомб (КАБів), 7 fpv-дронів та 20 «Гераней».

У Харкові по восьми локаціях у чотирьох районах було випущено 20 дронів-камікадзе типу «Герань-2». Унаслідок влучань виникли масштабні пожежі, найбільша — на ринку «Барабашово», де повністю згоріло близько 20 павільйонів, ще майже 80 — пошкоджено. Також зруйновано житлові будинки та автомобілі.

По області пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків в Ізюмському районі, 8 — у Харківському, а також склад, пожежна частина й транспорт у Куп’янському районі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на світанку 6 травня Харків атакували 20 дронів-камікадзе. Унаслідок обстрілу виникли пожежі та пошкодження в різних районах міста, зафіксовано щонайменше чотирьох постраждалих.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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