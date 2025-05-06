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06.05.2025  12:20   

У Харкові син вдарив батька: медики надавали допомогу потерпілому

У квітні до сектору протидії домашньому насильству надійшов виклик про вчинення домашнього насильства в одній із квартир на проспекті Жуковського.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Після прибуття на місце правоохоронці виявили 74-річного чоловіка. Під час спілкування він розповів, що 45-річний син, який мешкає разом із ним, вдарив його.
 
На місце події була викликана бригада швидкої медичної допомоги, яка надала постраждалому необхідну допомогу. Від госпіталізації чоловік відмовився.
 
Працівники сектору протидії домашньому насильству винесли правопорушнику терміновий заборонний припис строком на три доби. Згодом заявник подав офіційну заяву до поліції про заподіяння тілесних ушкоджень.
 
За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 45-річному кривднику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що двоє чоловіків підірвалися на міні «Пелюстка» в Харківській області.
 
Тэги:  події, харків
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