    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Двоє чоловіків підірвалися на міні «Пелюстка» в Харківській області
06.05.2025  10:56   Рита Парфенова

Двоє чоловіків підірвалися на міні «Пелюстка» в Харківській області

У селі Кам'янка та місті Ізюм 5 травня двоє місцевих мешканців зазнали поранень через підрив на протипіхотних мінах. Постраждалих госпіталізовано, за фактом події відкрито кримінальне провадження.

Новини Харкова: в Ізюмському районі двоє чоловіків підірвалися на міні

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У селі Кам'янка та місті Ізюм Харківської області 5 травня сталися два інциденти з підривом на протипіхотних мінах типу «Пелюстка». Внаслідок вибухів травмувалися 54-річний мешканець села Кам’янка та 59-річний житель Ізюма. Обох чоловіків з тілесними ушкодженнями доставлено до медичних закладів для надання необхідної допомоги.
 
Інформація про інциденти надійшла до чергової частини Ізюмського районного управління поліції. За обома випадками відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.
 
Новини Харкова: в Ізюмському районі двоє чоловіків підірвалися на міні

Поліція наголошує на високому рівні мінної небезпеки на деокупованих територіях та в районах, де тривали активні бойові дії. Жителів закликають бути вкрай обережними: не наближатися до підозрілих предметів і не торкатися їх. У разі виявлення вибухонебезпечних об’єктів слід негайно повідомити за телефонами «101» або «102».

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу росіяни атакували Харків і п’ять населених пунктів області дронами, керованими авіабомбами та fpv-дронами.

Тэги:  міна, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.05 Надзвичайні події Мешканцю Харківської області відірвало стопу вибухом 01.05 Надзвичайні події На околиці Харкова двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої 28.04 Надзвичайні події Двоє чоловіків загинули під час розбирання залишеної окупантами військової техніки на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 