06.05.2025 10:56 Рита Парфенова

Двоє чоловіків підірвалися на міні «Пелюстка» в Харківській області

У селі Кам'янка та місті Ізюм 5 травня двоє місцевих мешканців зазнали поранень через підрив на протипіхотних мінах. Постраждалих госпіталізовано, за фактом події відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У селі Кам'янка та місті Ізюм Харківської області 5 травня сталися два інциденти з підривом на протипіхотних мінах типу «Пелюстка». Внаслідок вибухів травмувалися 54-річний мешканець села Кам’янка та 59-річний житель Ізюма. Обох чоловіків з тілесними ушкодженнями доставлено до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Інформація про інциденти надійшла до чергової частини Ізюмського районного управління поліції. За обома випадками відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Поліція наголошує на високому рівні мінної небезпеки на деокупованих територіях та в районах, де тривали активні бойові дії. Жителів закликають бути вкрай обережними: не наближатися до підозрілих предметів і не торкатися їх. У разі виявлення вибухонебезпечних об’єктів слід негайно повідомити за телефонами «101» або «102».

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