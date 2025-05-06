Двоє чоловіків підірвалися на міні «Пелюстка» в Харківській області

У селі Кам'янка та місті Ізюм 5 травня двоє місцевих мешканців зазнали поранень через підрив на протипіхотних мінах. Постраждалих госпіталізовано, за фактом події відкрито кримінальне провадження.
Поліція наголошує на високому рівні мінної небезпеки на деокупованих територіях та в районах, де тривали активні бойові дії. Жителів закликають бути вкрай обережними: не наближатися до підозрілих предметів і не торкатися їх. У разі виявлення вибухонебезпечних об’єктів слід негайно повідомити за телефонами «101» або «102».
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