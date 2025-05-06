06.05.2025 11:25 Віталій Хіневич

Водія електромопеда з ознаками алкогольного сп'яніння виявили у Харкові

5 травня близько 17:00 під час патрулювання Холодногірського району міста, на вулиці Балтійській, патрульні зупинили електромопед для перевірки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Під час спілкування інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку, на що громадянин відмовився.

Аби уникнути адміністративної відповідальності водій почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 3 500 гривень. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував.

Для фіксації обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні відреагували на такі дії викликом слідчо-оперативної групи. Надалі оцінку його діям нададуть слідчі.

Зазначається, що відповідно до ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України карається штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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