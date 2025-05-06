06.05.2025 11:36 Рита Парфенова

У Харкові відбулися перші змагання з плавання для військових з пораненнями та ампутаціями (відео)

Понад 10 поранених бійців 5 Слобожанської бригади взяли участь у святковому запливі до 50-річчя спорткомплексу «Акварена». Змагання стали частиною реабілітаційної програми, яку започаткували рік тому.

У Харкові провели перші змагання з плавання для поранених військовослужбовців, зокрема бійців із ампутаціями. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на 5-ту Слобожанську бригаду "Скіф" НГУ.

Участь у святковому запливі, присвяченому 50-річчю Олімпійського спортивного центру «Акварена», взяли понад десять бійців 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України віком від 23 до 59 років.

Реабілітаційна програма через плавання стартувала рік тому за ініціативи ватерполістки та президентки Федерації плавання Харківської області Аюни Морозової, а також Героя України, багаторазового паралімпійського чемпіона Максима Крипака. Їхню ідею підтримав начальник фізичної культури і спорту Слобожанської бригади Сергій Кіяшко. Перші тренування відвідували лише семеро військових, однак зараз у програмі беруть участь вже понад 80 бійців.

«Ми проводимо перші змагання серед ветеранів з важкими пораненнями або ампутаціями. Це справді мотивує не лише хлопців, а й нас – тренерів. За пів року організувати таке у прифронтовому Харкові – це велика справа», – зазначила Аюна Морозова.

За її словами, саме Слобожанські гвардійці стали прикладом для інших поранених військових, довівши, що можливе активне повернення до спорту навіть після складних травм. Зараз багато з них не лише плавають, а й беруть участь у футбольних змаганнях та інших спортивних подіях.

Герой України Максим Крипак підкреслив, що головна мета програми – дати пораненим гвардійцям впевненість у власних силах і довести, що обмеження не є перепоною для досягнення мети.

За підсумками змагань усі учасники отримали медалі, позитивні емоції та головне – мотивацію продовжувати боротьбу за своє відновлення.

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