    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині продовжують ліквідувати масштабні лісові пожежі
06.05.2025  11:50   Віталій Хіневич

На Харківщині продовжують ліквідувати масштабні лісові пожежі

Роботу рятувальників ускладнює мінна небезпека — частина лісів навколо Ізюма тривалий час перебувала під окупацією і досі містить вибухонебезпечні залишки війни.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Першими до зони займання заходять сапери ДСНС. Вони обстежують території, перевіряють проїзні шляхи, під’їзди до осередків пожежі та протипожежні розриви. 
 
«Саме завдяки їхній роботі пожежна техніка може безпечно пересуватись, а рятувальники — ефективно боротись із вогнем», - йдеться у повідомленні.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що унаслідок ворожих атак на Харків та область постраждали 11 людей, знищено десятки об’єктів.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.05 Надзвичайні події У Харкові син вдарив батька: медики надавали допомогу потерпілому 06.05 Надзвичайні події Водія електромопеда з ознаками алкогольного сп'яніння виявили у Харкові 03.05 Надзвичайні події У Харкові горіло два житлові будинки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 