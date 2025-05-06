Який радіаційний фон в Харкові та області на 6 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 6 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Емоції можуть заважати тверезо мислити. Краще уникати спонтанних рішень, особливо у фінансах.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Ввечері він може розпочатися знову та буде йти сильніше.
6 травня майже у всьому світі відзначають Міжнародний день без дієт.
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