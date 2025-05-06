06.05.2025 10:26 Рита Парфенова

На Харківщині за добу сталося 11 пожеж через обстріли, постраждали люди

Протягом доби з 5 по 6 травня рятувальники здійснили 79 виїздів, зокрема для гасіння пожеж унаслідок обстрілів, допомоги населенню та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Найбільше постраждав Харків та райони Ізюмщини, Куп’янщини й Чугуївщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Упродовж доби з 5 по 6 травня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 79 оперативних виїздів. З них 67 — на гасіння пожеж, включно з 11 викликами, спричиненими ворожими обстрілами. Також рятувальники провели 2 аварійно-рятувальні операції, 7 разів надавали допомогу населенню та здійснили 3 інші виїзди.

Унаслідок російських атак зафіксовано 11 пожеж: 5 – у Харкові, 6 – в Ізюмському, Куп’янському й Чугуївському районах області.

Зокрема, вранці 5 травня обстріл спричинив масштабну пожежу в селі Лосівка Чугуївського району — вигоріли п’ять будинків (250 кв. м) та три гектари сухої трави.

У селі Підлиман згоріли житловий будинок, господарча споруда та трава на загальній площі 265 кв. м. Постраждали дві особи.

У Куп’янську вогнем знищено майстерню й пилораму площею 1500 кв. м.

У селі Рубіжне згорів двоповерховий житловий будинок — площа пожежі склала 165 кв. м.

Близько п’ятої ранку 6 травня Харків зазнав масованого удару безпілотниками. Удари та уламки зафіксовано у Шевченківському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах. Внаслідок цього виникло 6 пожеж: постраждали дах і кімната приватного будинку (400 кв. м), магазини на ринку (500 кв. м), ресторан (700 кв. м), кіоск, будівля та 4 автомобілі (140 кв. м). Попередньо поранено чотирьох осіб. На місцях працюють рятувальники, психологи, піротехніки, медики, правоохоронці, волонтери й комунальники.

Окрім того, за добу в природних екосистемах області виникли 38 пожеж на площі понад 273 гектари. До гасіння залучалися місцеві й добровільні пожежні формування. Станом на ранок триває ліквідація 8 лісових пожеж.

Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 103 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що масована атака дронів по Харкову спричинила масштабні пожежі в чотирьох районах міста, пошкоджено понад сотню об’єктів.