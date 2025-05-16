Почесного харків’янина Віктора Остапчука привітали з ювілеєм

16 травня міський голова Ігор Терехов привітав Героя України Віктора Остапчука з днем народження. Ювіляра відзначили за вагомий внесок у розвиток Харкова та держави.
У п’ятницю, 16 травня, з нагоди ювілею міський голова Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина Харкова та Харківської області, Героя України, лауреата Державної премії в галузі архітектури Віктора Остапчука. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.
У своєму зверненні Терехов наголосив на важливості особистого внеску Остапчука в розвиток міста та країни.
«Вашу роль у розбудові Харкова й України важко переоцінити. Ви — людина, яка не просто працює, а створює помітні зміни. Саме завдяки Вашій енергії оновлювалися залізничні магістралі, з’являлися нові спортивні об’єкти, відновлювалися культурні та духовні осередки. Харків знає і цінує Вас як відповідального фахівця, людину дії та справжнього патріота», — йдеться у привітанні.
Міський голова побажав ювіляру міцного здоров’я, життєвої енергії та підтримки близьких, а також нових здобутків у майбутньому.
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Краще не братися за серйозні завдання – ризик зіпсувати все надто високий. Присвятіть день відпочинку, щоб завтра діяти ефективніше.
Сьогодні в Харкові пануватиме хмарність. Незважаючи на похмуре небо, день пройде без дощу – опадів не очікується.
З 2018 року 16 травня відзначається Міжнародний день світла.
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