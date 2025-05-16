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16.05.2025  14:08   Рита Парфенова

Почесного харків’янина Віктора Остапчука привітали з ювілеєм

16 травня міський голова Ігор Терехов привітав Героя України Віктора Остапчука з днем народження. Ювіляра відзначили за вагомий внесок у розвиток Харкова та держави.

Віктор Остапчук

У п’ятницю, 16 травня, з нагоди ювілею міський голова Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина Харкова та Харківської області, Героя України, лауреата Державної премії в галузі архітектури Віктора Остапчука. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

У своєму зверненні Терехов наголосив на важливості особистого внеску Остапчука в розвиток міста та країни.

«Вашу роль у розбудові Харкова й України важко переоцінити. Ви — людина, яка не просто працює, а створює помітні зміни. Саме завдяки Вашій енергії оновлювалися залізничні магістралі, з’являлися нові спортивні об’єкти, відновлювалися культурні та духовні осередки. Харків знає і цінує Вас як відповідального фахівця, людину дії та справжнього патріота», — йдеться у привітанні.

Міський голова побажав ювіляру міцного здоров’я, життєвої енергії та підтримки близьких, а також нових здобутків у майбутньому.

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Тэги:  вітання, ігор терехов, харків
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