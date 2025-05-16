16.05.2025 14:31 Рита Парфенова

Перед Держпромом у Харкові готують до запуску сухий фонтан (фото)

Фонтан на площі Свободи вперше з початку повномасштабної війни пройшов технічний запуск. Завершуються роботи з очищення системи та налаштування обладнання.

Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці СКП «Харківзеленбуд» завершують підготовку до запуску сухого фонтану на площі Свободи перед будівлею Держпрому.

Як повідомили в підприємстві, технічний запуск водограю відбувся напередодні – вперше з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні спеціалісти очищують форсунки, регулюють тиск та налаштовують режими роботи системи.

Очікується, що фонтан запрацює у штатному режимі вже найближчими днями.

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