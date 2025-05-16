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16.05.2025  14:31   Рита Парфенова

Перед Держпромом у Харкові готують до запуску сухий фонтан (фото)

Фонтан на площі Свободи вперше з початку повномасштабної війни пройшов технічний запуск. Завершуються роботи з очищення системи та налаштування обладнання.

У Харкові готують до запуску фонтан перед Держпромом

Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці СКП «Харківзеленбуд» завершують підготовку до запуску сухого фонтану на площі Свободи перед будівлею Держпрому.

Як повідомили в підприємстві, технічний запуск водограю відбувся напередодні – вперше з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні спеціалісти очищують форсунки, регулюють тиск та налаштовують режими роботи системи.

Очікується, що фонтан запрацює у штатному режимі вже найближчими днями.

У Харкові готують до запуску фонтан перед Держпромом У Харкові готують до запуску фонтан перед Держпромом

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Раніше РЕДПОСТ писав, комунальники створюють квітники на проспекті у центрі Харкова.

Тэги:  фонтан, харків
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