Харків'ян попереджають про сильний вітер

Уже зараз очікуються пориви вітру до 20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.
У найближчу годину та з утриманням до кінця доби 16 травня в Харкові та області прогнозуються пориви вітру силою 15–20 метрів за секунду.
Про це повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології, передає РЕДПОСТ.
У зв’язку з погодними умовами оголошено I рівень небезпечності – жовтий. Мешканців регіону закликають бути обережними під час перебування на вулиці, уникати перебування біля дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області вранці й вдень 17 травня очікується сильний вітер. Синоптики попередили про пориви до 20 м/с і оголосили жовтий рівень метеонебезпеки.
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Краще не братися за серйозні завдання – ризик зіпсувати все надто високий. Присвятіть день відпочинку, щоб завтра діяти ефективніше.
Сьогодні в Харкові пануватиме хмарність. Незважаючи на похмуре небо, день пройде без дощу – опадів не очікується.
З 2018 року 16 травня відзначається Міжнародний день світла.
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