16.05.2025 14:48 Рита Парфенова

Харків'ян попереджають про сильний вітер

Уже зараз очікуються пориви вітру до 20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.



Фото з відкритих джерел

У найближчу годину та з утриманням до кінця доби 16 травня в Харкові та області прогнозуються пориви вітру силою 15–20 метрів за секунду.

Про це повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології, передає РЕДПОСТ.

У зв’язку з погодними умовами оголошено I рівень небезпечності – жовтий. Мешканців регіону закликають бути обережними під час перебування на вулиці, уникати перебування біля дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області вранці й вдень 17 травня очікується сильний вітер. Синоптики попередили про пориви до 20 м/с і оголосили жовтий рівень метеонебезпеки.