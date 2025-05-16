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16.05.2025  15:15   Віталій Хіневич

У Харкові завершили відновлювальні роботи на місці останнього обстрілу

Профільні служби міста Харкова завершили відновлювальні роботи в Холодногірському районі, де у вівторок були зафіксовані вибухи ворожих безпілотників.

 
Про це сьогодні, 16 травня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, по енергетичному об’єкту двічі вдарили «Молнією». 
 
«Сьогодні фахівці завершили всі відновлювальні роботи на місці «прильоту». Я вдячний нашим енергетикам, які одразу почали усувати наслідки атаки. Вони зробили миттєве переключення систем, тому вдалося уникнути відключень енергопостачання в місті», - зазначив мер.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що водопровід на Клочківській у Харкові ремонтують без відключення води.
 
Тэги:  жкг, харків
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