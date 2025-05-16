16.05.2025 15:15 Віталій Хіневич

У Харкові завершили відновлювальні роботи на місці останнього обстрілу

Профільні служби міста Харкова завершили відновлювальні роботи в Холодногірському районі, де у вівторок були зафіксовані вибухи ворожих безпілотників.

Про це сьогодні, 16 травня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, по енергетичному об’єкту двічі вдарили «Молнією».

«Сьогодні фахівці завершили всі відновлювальні роботи на місці «прильоту». Я вдячний нашим енергетикам, які одразу почали усувати наслідки атаки. Вони зробили миттєве переключення систем, тому вдалося уникнути відключень енергопостачання в місті», - зазначив мер.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що водопровід на Клочківській у Харкові ремонтують без відключення води.