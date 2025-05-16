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16.05.2025  15:40   Віталій Хіневич

У Харкові чоловік жорстоко побив брата

Зловмисник разом із братом розпивав алкоголь у вантажівці на території автостоянки ТЦ «Барабашово».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Прокурори довели, що у лютому 2021 року 40-річний обвинувачений, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, разом із братом розпивав алкоголь у вантажівці на території автостоянки ТЦ «Барабашово». Обидва тимчасово підпрацьовували вантажниками.
 
Під час застілля між родичами виник конфлікт. У ході сварки фігурант почав бити брата колінами в ділянку ребер. Від отриманих ударів потерпілий став задихатися. Внаслідок побиття чоловік зазнав тяжких тілесних ушкоджень.
 
Під час судового розгляду обвинувачений частково визнав провину, зазначивши, що брат нібито спровокував його на бійку.
 
Зловмиснику призначено покарання у виді п’яти років позбавлення волі. Триває строк на апеляційне оскарження.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові 9-річна дівчинка повідомила поліцію про домашнє насильство.
 
Тэги:  події, харків
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