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15.05.2025  15:58   Дмитро Колонєй

Комунальники створюють квітники на проспекті у центрі Харкова

Яку вулицю та якими рослинами наразі прикрашають працівники підприємства розповіли та показали у СКП «Харківзеленбуд».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці комунального пілприємства почали створювати квітники на пр. Незалежності. 
 
 
Загалом там планується висадити понад 3,5 тис. рослин, серед яких - гортензії, спіреї, дельфініум та злакові.
 
 
Тэги:  благоустрій, харків
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