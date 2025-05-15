Окупанти штурмують позиції оборонців Піщаного та Кругляківки на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 15 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку ворог за добу понад 600 разів обстріляв позиції Сил оборони і втратив понад 130 одиниць техніки.
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Хороший день, щоб довести до кінця давні справи, хоч і не ідеально. Практичність допоможе уникнути помилок і тримати ситуацію під контролем.
У Харкові очікується похмура погода протягом усього дня. Небо проясниться лише вночі. Опадів синоптики не прогнозують.
Вишивка вважається оберегом від негативу, є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі.
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