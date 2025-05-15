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15.05.2025  16:16   Дмитро Колонєй

Окупанти штурмують позиції оборонців Піщаного та Кругляківки на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 15 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харклівщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Харківському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак ворога в районах Вовчанська, Глибокого та в бік Високої Яруги і Кудіївки.
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  • На Куп’янському напрямку українці відбивають два штурми в бік Піщаного та в районі Кругляківки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку ворог за добу понад 600 разів обстріляв позиції Сил оборони і втратив понад 130 одиниць техніки.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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