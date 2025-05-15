15.05.2025 16:16 Дмитро Колонєй

Окупанти штурмують позиції оборонців Піщаного та Кругляківки на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 15 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харклівщині наступна бойова ситуація.

На Харківському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак ворога в районах Вовчанська, Глибокого та в бік Високої Яруги і Кудіївки.

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На Куп’янському напрямку українці відбивають два штурми в бік Піщаного та в районі Кругляківки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку ворог за добу понад 600 разів обстріляв позиції Сил оборони і втратив понад 130 одиниць техніки.