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15.05.2025  16:30   Віталій Хіневич

Укрзалізниця оновлює бланк електронного квитка на поїзди до Польщі

Відтепер при покупці електронних квитків на сполучення Україна — Польща відправкою з 14 травня пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам. 
 
Раніше електронні квитки на бланках нового зразка були введені у сполученні Україна  — Австрія, Угорщина та Словаччина. 
 
Нагадуємо, що наразі з України до Польщі та в зворотному напрямку курсують такі поїзди:
 
  • №89/90 Київ — Перемишль;
  • №705/706, 715/716 Київ — Перемишль;
  • №35/36 Одеса — Перемишль;
  • № 23/24 Київ — Хелм;
  • № 51/52 Київ — Перемишль;
  • № 31/32 Запоріжжя — Перемишль;
  • № 19/20 Київ — Хелм;
  • №93/94 Харків — Хелм;
  • № 73/74 Харків — Перемишль;
  • № 119/120 Київ — Хелм;
  • № 767/768 Рава-Руська — Варшава;
  • №765/766 Рава-Руська — Варшава;
  • №67/68 Київ — Варшава.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що до середини червня у Харкові на вулиці Клочківській заборонений рух транспорту.
 
Тэги:  укрзалізниця, харків
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