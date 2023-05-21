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21.05.2023  12:30   

В Україні захмарні ціни на черешню: у чому причини

У середині травня покупці зіткрулися з «космічними» цінами на черешню. Часом ціни сягають 600 гривень або навіть перевалюють 1000 за кілограм.


Фото з відкритих джерел
черешня
 

Про це повідомляє є РЕДПОСТ з посиланням на propozitsiya.com

Так, кияни у соцмережах вказують на вартість черешні на ринках по 750 гривень чи навіть 1200 гривень.
На сервісі Fruit Time пропонується купити черешню за 1 498,40 грн за 1 кг. Не дивно, адже країною походження вказано Іспанію.

У Мукачеві черешня теж коштує дорожче за іншіх ягід та фруктів – 600 гривень.

Експерти зазначають, що цьогорічний урожай черешні може бути пізнішим, якщо взагалі буде. Тому високі ціни можна пояснити дефіцитом і, як наслідок, закупівлею дорогою імпортної черешні.

Справа в тому, що 2023 року період запилення більшості кісточкових фруктів супроводжувався дощами та вітром. Саме в ту пору, коли черешні та інші фрукти починали формувати плоди у травні, погода була холодною та дощовою.

«Якщо погода буде теплою та без опадів, тоді є шанс на врожай черешні та вишні. У разі нестачі вітчизняних фруктів їх можна імпортувати з інших країн. При цьому ціни будуть високими. Але ми матимемо, що пропонуватимемо споживачам», – так висловився президент Української Плодоовочевої Асоціації Тарас Баштанник.

Крім того, слід зазначити, що сусідня Молдова, яка постачала велику кількість садівницьких культур і відносно недорого, цього року теж збиратиме із запізненням на тиждень – десять днів від минулорічних графіків.

Причина в холодній погоді у квітні та на початку травня, що затримало процес вегетації ранньої черешні та абрикосів у всіх районах країни. Великого врожаю не очікують. Але чіткіше прогнози можна буде вибудовувати у червні. Принаймні у Молдові роблять ставку на пізніші сорти.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про зростання цін на хліб.
 

 

 


Тэги:  ціна
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