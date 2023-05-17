    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість Що відбувається з цінами на яйця розповіли у Державній службі статистики
17.05.2023  18:00   Дмитро Колонєй

Що відбувається з цінами на яйця розповіли у Державній службі статистики

Про рух цін на ринку розповіли статисти.

Змінюються ціни на яйця: як саме розповіли у Державній службі статистики
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Аgro Тimes, яйця в квітні подешевшали на 8,4%.
 
З 63,11 грн у березні.до 57,78 грн за десяток.
 
Такі дані надає Державна служба статистики.
 
Однак як порівняти з квітнем 2022 року, яйця подорожчали у 2,3 раза (24,8 грн за десяток).
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні почали дешевшати яйця та цибуля.
 

 


Источник:   Аgro Тimes
 Тэги:  ціни, яйця
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.05 Економіка та промисловість Чи впадуть ціни на фрукти та ягоди: прогноз експертів 11.05 Економіка та промисловість В Україні почали дешевшати яйця та цибуля 07.05 Економіка та промисловість Стало відомо, як змінюватимуться на протязі 2023 року ціни на бензин
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 