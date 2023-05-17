17.05.2023 18:00 Дмитро Колонєй

Що відбувається з цінами на яйця розповіли у Державній службі статистики

Про рух цін на ринку розповіли статисти.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Аgro Тimes, яйця в квітні подешевшали на 8,4%.

З 63,11 грн у березні.до 57,78 грн за десяток.

Такі дані надає Державна служба статистики.

Однак як порівняти з квітнем 2022 року, яйця подорожчали у 2,3 раза (24,8 грн за десяток).



