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11.05.2023  16:00   Дмитро Колонєй

В Україні почали дешевшати яйця та цибуля

Про нові тенденції на ринку Украиїни поінформував експерт.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на сайт Верховної Ради, за словами голови комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики Олександра Гайду, в Україні дешевшають яйця та овочі.
 

Яйця

 
Почали дешевшати з початку травня. Така тенденція може зберегтися до середини літа.
 

Причини зниженння ціни яєць:

 
  • збільшення пропозиції від домогосподарств через теплішу погоду,
  • зменшенням попиту населення.
 

Овочі

 
Знижуватись ціни на буряк та цибулю.
 
Молода картопля, капуста, морква та буряк - усе це наприкінці травня, початку червня може піти в ціні на спад, коли збільшиться пропозиція від вітчизняних виробників.
 

Продукти

 
Чи суттєво впадуть ціни на продукти - сказати важко, адже логістика значно здорожчала під час війни. Але є надія, що цього року буде більше фруктів, овочів та баштанних з деокупованих районів Херсонщини. А це може позначитись і на зменшенні ціни на ці продукти», - зазначив народний депутат.
 
Крім того, за словами нардепа - цього року відновлюється вирощування овочів на Одещині, в центральних та західних регіонах, що теж може вплинути на зниження цін на овочі та фрукти.
 

Крупи

 
Також з початку року на 20% знизилась ціна на гречану крупу. Минулого року українські фермери збільшили посіви гречки. Її було вирощено навіть більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання.
 
«Очікуємо, що ціна на гречку збережеться на тому рівні, що й зараз, адже і цього року аграрії збільшують вирощування та виробництво цієї культури», - підсумував Олександр Гайду.
 
 

 


Источник:   Верховна Рада України
 Тэги:  прогноз, ціни, продукти, овочі, яйця
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