Ворог вів безуспішний наступ та обстріляв майже два десятки селищ Харківщини

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Гороскоп на 17 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День обіцяє бути сповнений великою кількістю суперечок. Якщо ви хочете вийти з них переможцем, знайдіть із опонентом спільні інтереси, встановивши особистий контакт.

Прогноз погоди у Харкові на 17 травня Вночі небо вкрите хмарами, але вже вранці вони зникнуть та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.