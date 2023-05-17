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17.05.2023  18:49   Дмитро Колонєй

Ворог вів безуспішний наступ та обстріляв майже два десятки селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 10 населених пунктів харківщини Гур'їв Козачок, Уди, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибине, Устинівка і Зарубинка.
  • На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Цієї доби вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки. Завдав авіаційного удару поблизу Першотравневого. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 8 населених пунктів Харківщини: Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Табаївка, Берестове. 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 травня 2023 року.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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