Ворог вів безуспішний наступ та обстріляв майже два десятки селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
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День обіцяє бути сповнений великою кількістю суперечок. Якщо ви хочете вийти з них переможцем, знайдіть із опонентом спільні інтереси, встановивши особистий контакт.
Вночі небо вкрите хмарами, але вже вранці вони зникнуть та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.
Цього дня професійне свято відзначають програмісти, сисадміни, редактори інтернет-видань та усі фахівці, які щодня працюють з інформаційними технологіями.
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