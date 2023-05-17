17.05.2023 19:14 Василь Голосний

У Харкові створили казковий дитсадок (фото)

На території дитсадка № 9 з'явилося до сімдесяти тематичних локацій з різними казковими персонажами.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Ці фігурки працівники дитячого садочку №9 Холодногірського району виготовляють своїми руками з цементу, глини – вигадують образи, створюють інсталяції, розмальовують, вписують у ландшафт, повідомляє Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТЦі фігурки працівники дитячого садочку №9 Холодногірського району виготовляють своїми руками з цементу, глини – вигадують образи, створюють інсталяції, розмальовують, вписують у ландшафт, повідомляє РЕДПОСТ

Кожна локація – це сюжет казки чи якийсь національний український атрибут або символіка, пояснює керівник закладу.

Також казкові історії зустрінуть малечу і в коридорах та групах садочку. Вихователі сподіваються і вірять, що вже скоро настане Перемога, і дитячий садочок радо відчинить двері для своїх вихованців.

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