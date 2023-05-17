    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові завершили весняне прибирання на шести кладовищах
17.05.2023  19:48   Дмитро Колонєй

У Харкові завершили весняне прибирання на шести кладовищах

Про впорядкування на цвинтарях Харкова розповіли у СКП «Заповіт».

Завершили весняне прибирання на шести кладовищах у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на СКП «Заповіт», бригади підприємства завершили весняне прибирання на шести кладовищах, а саме: 
 
  • прибрали територію загальною площею 27 га;
  • вивезли 480 куб. м сміття;
  • видалили 48 куб. м аварійних, сухостійних дерев та кущів;
  • завезли 85 куб. м піску;
  • виконали частковий ремонт, фарбування огорожі та МАФ (ворота, баки, лавки, туалети, кільця для води) на площі 1,2 тис. кв. м;
  • покосили траву на території 0,5 га.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чотири кладовища  закриті через небезпеку для відвідування.

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, впорядкування, харків, кладовища, цвинтарі
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.05 Влада У Харкові комунальники впорядковують Слобідський район 12.05 ЖКГ Комунальники продовжують прибирати Харків (фото)   06.05 Освіта У Харкові впорядкували понад сотню дитячих майданчиків
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 