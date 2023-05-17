17.05.2023 19:48 Дмитро Колонєй

У Харкові завершили весняне прибирання на шести кладовищах

Про впорядкування на цвинтарях Харкова розповіли у СКП «Заповіт».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на СКП «Заповіт», бригади підприємства завершили весняне прибирання на шести кладовищах, а саме:

прибрали територію загальною площею 27 га;

вивезли 480 куб. м сміття;

видалили 48 куб. м аварійних, сухостійних дерев та кущів;

завезли 85 куб. м піску;

виконали частковий ремонт, фарбування огорожі та МАФ (ворота, баки, лавки, туалети, кільця для води) на площі 1,2 тис. кв. м;

покосили траву на території 0,5 га.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чотири кладовища закриті через небезпеку для відвідування.



