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17.05.2023  20:19   Дмитро Колонєй

Окупант під наркотиками підірвав себе гранатою (відео)

Про це йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповідає про самопідрив одного з солдатів підрозділу зс рф на гранаті у стані наркотичного сп’яніння:

  • «да никто его не душил, мы когда тело выносили, понял, оно, бл*дь, ну паровало»;
  • «потому что он, бл*дь, под солями был, возьмите кровь на анализы»;
  • «он мне все говорил, когда мы ходили с ним: впадло идти на бассейн, давай друг другу руки поломаем, и будем лежать отдыхать».

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  смерть, вибух, перехоплення, агрессия россии
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