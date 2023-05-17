Окупант під наркотиками підірвав себе гранатою (відео)

Про це йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповідає про самопідрив одного з солдатів підрозділу зс рф на гранаті у стані наркотичного сп’яніння:
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День обіцяє бути сповнений великою кількістю суперечок. Якщо ви хочете вийти з них переможцем, знайдіть із опонентом спільні інтереси, встановивши особистий контакт.
Вночі небо вкрите хмарами, але вже вранці вони зникнуть та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.
Цього дня професійне свято відзначають програмісти, сисадміни, редактори інтернет-видань та усі фахівці, які щодня працюють з інформаційними технологіями.
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