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17.05.2023  20:49   Дмитро Колонєй

У Харкові будуть адаптувати військових до мирного життя

У Харкові відкриють регіональні Центри ветеранського розвитку при профільних закладах вищої освіти.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент соціальної політики, Міністерство у справах ветеранів України і Міносвіти України для забезпечення ресоціалізації і реінтеграції захисників після повернення з війни домовилися щодо відкриття регіональних Центрів ветеранського розвитку при профільних закладах вищої освіти.
 
Мета - створити ефективну систему супроводу та професійної адаптації ветеранів війни та ветеранів військової служби після звільнення, підтримки членів їхніх родин, а також залучення захисників і захисниць до діяльності у сфері громадянської освіти, національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання молодого покоління.
 
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ініціює відкриття Центру ветеранського розвитку.
 
У травні-червні в центрі пройде низка тренінгів. З детальною інформацією та датами проведення можна ознайомитися за посиланням.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  агрессия россии, адаптація військових, харків
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