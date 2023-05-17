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17.05.2023  21:31   Дмитро Колонєй

Готуємо помідори, запечені із сиром

Смачна та нескладна страва з продуктів, які завжди під рукою.

Як приготувати помідори, запечені із сиром
 
Як пише РЕДПОСТ, якщо салати з помідорами набридли, варто скуштувати смачну запіканку з цим корисним овочом, яку можна вживати у гарячому та холодному вигляді.

Помідори, запечені із сиром

Продукти (на 5 порцій):

 
  • Помідори – 600-800 г
  • Зелень – 1 пучок
  • Часник – 3 зуб.
  • Сир - 100-150 г
  • Панірувальні сухарі - 3 ст.л.
  • Олія оливкова - 2 ст.л.
  • Сіль

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Помідори нарізати круглими скибочками
  2. Викласти у форму, злегка внахлест.
  3. Трохи підсолити.
  4. Нарізати петрушку або іншу зелень за смаком.
  5. Подрібнити часник.
  6. Сир натерти на великій тертці.
  7. Змішати сир із зеленню та часником.
  8. Додати панірувальні сухарі та оливкову олію.
  9. Ретельно перемішати.
  10. Викласти сирне заправлення на помідори.
  11. Готувати запечені помідори із сиром у духовці при 200 градусах близько 30 хвилин.
Смачного!
 
 
 
 
 
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Тэги:  рецепт, помідори, запіканка, сир, часник, олія
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