Прогноз погоди у Харкові на 18 травня

18.05.2023 06:00 Рита Парфенова

Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +14°...+21°C (відчувається як +17°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +25°...+24°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +24°...+19°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

У четвер, 18 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М9,62.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М9,62 може викликати високий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

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