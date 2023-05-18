Прогноз погоди у Харкові на 18 травня

Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.
У четвер, 18 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М9,62.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М9,62 може викликати високий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Пізня весна віщує посушливе літо.
Якщо у повітрі літає багато павутиння, то літо буде спекотним.
У спілкуванні з оточуючими краще уникати будь-яких недомовок або туманних натяків, набагато доречніше житиме за формулою: «Так – це так, ні – це ні, решта – від лукавого».
Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.
Вишивка вважається оберегом від негативу, є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі.
влажность:
давление:
ветер: