    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 18 травня
18.05.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 травня

Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.

Дитсадок № 9 у Харкові
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +14°...+21°C (відчувається як +17°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
 
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +25°...+24°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +24°...+19°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У четвер, 18 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М9,62.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М9,62 може викликати високий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Народні прикмети

Пізня весна віщує посушливе літо.
Якщо у повітрі літає багато павутиння, то літо буде спекотним.


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 17 травня 16.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 16 травня 15.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на понеділок, 15 травня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 