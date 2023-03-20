20.03.2023 21:50 Дмитро Колонєй
Апетитна вегетаріанська паста
Смачна страва з великою кількістю овочів.
Як пише РЕДПОСТ, можна не обмежуватися представленим у рецепті обсягом овочів, варіюючи, замінюючи, додаючи будь-які інші (наприклад, кабачок, цибулю, моркву, стручкову квасолю, редис, артишоки, цвітну або пекінську капусту, броколі), а також гриби та ін.
Що варто врахувати
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Зверніть увагу, що в деяких випадках немає необхідності у видаленні гіркоти з баклажанів - зазвичай не гірчать молоді овочі, а також деякі особливі сорти.
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Якщо все ж таки треба видалити гіркоту, наріжте баклажани на пластини, кружечки або кубики, посоліть, залиште приблизно на 10 хвилин, поки не пустять сік. Рідина, що утворилася, злийте, баклажани промийте і приступайте до приготування.
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Щоб легко зняти з помідорів шкірку помийте їх, зверху зробіть гострим ножем надрізи навхрест. Опустіть у окріп на 1-2 хвилини. Дістаньте, злегка охолодіть і зніміть шкірку.
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Якщо готується паста з іншими овочами, закладайте їх у тому порядку, що враховує, як довго вони готуються.
Вегетаріанська паста
Продукти на 3 порції:
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Макаронні вироби (не має значення які) 300 гр
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Баклажани 1 шт.
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Болгарський перець 1 шт.
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Помідори (або кілька помідорів-чері) 2 шт.
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Маслини 15 шт.
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Рослинна олія 50 мл
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Петрушка за смаком
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Перець чорний мелений за смаком
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Сіль за смаком
Покроковий рецепт приготування
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Помити та обсушити овочі.
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Баклажан нарізати на невеликі шматочки.
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Болгарський перець розрізати, видалити серединку із насінням.
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Нарізати м'якоть перцю соломкою.
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Помідори нарізати невеликими шматочками, черрі досить розрізати навпіл.За бажання ви можна зняти з помідорів шкірку.
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Поставити на середній вогонь сковороду, налити на неї олію для смаження.
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Одночасно поставити каструлю з водою для варіння пасти.
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Викласти в розігріте масло нарізані баклажани.
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Обсмажити їх, помішуючи, близько 5 хвилин.
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Якщо за цей час баклажани вберуть усю олію (у них є така особливість), то влити ще трохи.
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У воду, що закипіла, всипати сіль і закинути макарони.
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У сковороду до баклажану додати перець та помідори.
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Посолити та поперчити овочі. Перемішати.
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Зменшити вогонь, накрити сковороду кришкою і згасити до м'якості баклажана, ще близько 5 хвилин.
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Можна також додати улюблені спеції або приправи.
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Пасту варити за інструкцією на упаковці. Макарони повинні залишитися трохи твердими, так вони не розм'якнуть і будуть смачнішими.
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Готову пасту перекласти щипцями або шумівкою одразу на сковороду до овочів. Не бійтеся, що разом з нею потрапить вода - вона зробить овочі соковитішими.
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Перемішати макарони з овочами, трохи прогріти і розкласти по тарілках.
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При подачі додати до них нарізані маслини та порубану петрушку. Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати салат з артишоків та грейпфруту.
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