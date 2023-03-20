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20.03.2023  21:50   Дмитро Колонєй

Апетитна вегетаріанська паста

Смачна страва з великою кількістю овочів.

Як пише РЕДПОСТ, можна не обмежуватися представленим у рецепті обсягом овочів, варіюючи, замінюючи, додаючи будь-які інші (наприклад, кабачок, цибулю, моркву, стручкову квасолю, редис, артишоки, цвітну або пекінську капусту, броколі), а також гриби та ін.
 

Що варто врахувати

  • Зверніть увагу, що в деяких випадках немає необхідності у видаленні гіркоти з баклажанів - зазвичай не гірчать молоді овочі, а також деякі особливі сорти.
  • Якщо все ж таки треба видалити гіркоту, наріжте баклажани на пластини, кружечки або кубики, посоліть, залиште приблизно на 10 хвилин, поки не пустять сік. Рідина, що утворилася, злийте, баклажани промийте і приступайте до приготування.
  • Щоб легко зняти з помідорів шкірку помийте їх, зверху зробіть гострим ножем надрізи навхрест. Опустіть у окріп на 1-2 хвилини. Дістаньте, злегка охолодіть і зніміть шкірку.
  • Якщо готується паста з іншими овочами, закладайте їх у тому порядку, що враховує, як довго вони готуються.

Вегетаріанська паста

 

Продукти на 3 порції:

 

  • Макаронні вироби (не має значення які) 300 гр
  • Баклажани 1 шт.
  • Болгарський перець 1 шт.
  • Помідори (або кілька помідорів-чері) 2 шт.
  • Маслини 15 шт.
  • Рослинна олія 50 мл
  • Петрушка за смаком
  • Перець чорний мелений за смаком
  • Сіль за смаком

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Помити та обсушити овочі.
  2. Баклажан нарізати на невеликі шматочки.
  3. Болгарський перець розрізати, видалити серединку із насінням.
  4. Нарізати м'якоть перцю соломкою.
  5. Помідори нарізати невеликими шматочками, черрі досить розрізати навпіл.За бажання ви можна зняти з помідорів шкірку.
  6. Поставити на середній вогонь сковороду, налити на неї олію для смаження.
  7. Одночасно поставити каструлю з водою для варіння пасти.
  8. Викласти в розігріте масло нарізані баклажани.
  9. Обсмажити їх, помішуючи, близько 5 хвилин.
  10. Якщо за цей час баклажани вберуть усю олію (у них є така особливість), то влити ще трохи.
  11. У воду, що закипіла, всипати сіль і закинути макарони.
  12. У сковороду до баклажану додати перець та помідори.
  13. Посолити та поперчити овочі. Перемішати.
  14. Зменшити вогонь, накрити сковороду кришкою і згасити до м'якості баклажана, ще близько 5 хвилин.
  15. Можна також додати улюблені спеції або приправи.
  16. Пасту варити за інструкцією на упаковці. Макарони повинні залишитися трохи твердими, так вони не розм'якнуть і будуть смачнішими.
  17. Готову пасту перекласти щипцями або шумівкою одразу на сковороду до овочів. Не бійтеся, що разом з нею потрапить вода - вона зробить овочі соковитішими.
  18. Перемішати макарони з овочами, трохи прогріти і розкласти по тарілках.
  19. При подачі додати до них нарізані маслини та порубану петрушку. Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати салат з артишоків та грейпфруту.
 

 


Тэги:  рецепт, паста, макарони, овочі, баклажани, помідори, масліни, зелень
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