21.03.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 березня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 17%. Температура повітря +3°...+6°C (відчувається як +3°C). Вітер південно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 66%. Температура повітря +7°...+8°C (відчувається як +8°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +7°...+5°C (відчувається як +8°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо хмари високо і пливуть по небу швидко, значить погода буде доброю.

Туман 21 березня означає, що скоро будуть приморозки.

Якщо у цей день з теплих країв повертається жайворонок, то слід чекати теплої весни.

Погода цього дня вказує на погоду на літо.











