Прогноз погоди у Харкові на 21 березня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 17%. Температура повітря +3°...+6°C (відчувається як +3°C). Вітер південно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 66%. Температура повітря +7°...+8°C (відчувається як +8°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +7°...+5°C (відчувається як +8°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
День вдалий для налагодження сімейних відносин, планування та організації будь-яких заходів. Але не перестарайтеся з вимогливістю до себе та інших, щоб уникнути конфліктів!
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Щороку третього вівторка березня відзначається Всесвітній день соціальної роботи.
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