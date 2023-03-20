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20.03.2023  21:31   Дмитро Колонєй

Всі ми щиро пишаємося нашими комунальними службами - Ігор Терехов (фото)

У Харкові пройшов Урочистий прийом з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення.


Всі ми щиро пишаємося нашими комунальними службами - Ігор Терехов (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у своєму виступі мер Харкова Ігор Терехов подякував комунальникам за щоденну кропітку працю та зауважив, що саме завдяки їхнім зусиллям Харків продовжував жити й працювати навіть під час бомбардувань.
 
«З першого дня війни ви є зразком для всієї країни. Всі ми щиро пишаємося нашими комунальними службами. Я переконаний, що багато в чому Харків вистояв саме завдяки вам. Попри обстріли, ви змогли забезпечити наше місто і його жителів всім необхідним. Я дуже вам вдячний! Бажаю міцного здоров’я і щастя, якнайшвидшої перемоги, миру та гарних емоцій! Вже незабаром ми разом будемо відновлювати Харків!» - зазначив мер.
 
Ігор Терехов відзначив працівників галузі житлово-комунального господарства та сфери побутового обслуговування населення медалями «За оборону міста-героя Харкова», почесними грамотами та Подяками міського голови.
 
Ігор Терехов відзначив комунальників медалями, почесними грамотами та Подяками міського голови
 
Ігор Терехов відзначив комунальників медалями, почесними грамотами та Подяками міського голови
 
Ігор Терехов відзначив комунальників медалями, почесними грамотами та Подяками міського голови
 
Ігор Терехов відзначив комунальників медалями, почесними грамотами та Подяками міського голови
 
Ігор Терехов відзначив комунальників медалями, почесними грамотами та Подяками міського голови
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, комунальники, харків, свято
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