20.03.2023 21:31 Дмитро Колонєй

Всі ми щиро пишаємося нашими комунальними службами - Ігор Терехов (фото)

У Харкові пройшов Урочистий прийом з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення.



Всі ми щиро пишаємося нашими комунальними службами - Ігор Терехов (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у своєму виступі мер Харкова Ігор Терехов подякував комунальникам за щоденну кропітку працю та зауважив, що саме завдяки їхнім зусиллям Харків продовжував жити й працювати навіть під час бомбардувань.

«З першого дня війни ви є зразком для всієї країни. Всі ми щиро пишаємося нашими комунальними службами. Я переконаний, що багато в чому Харків вистояв саме завдяки вам. Попри обстріли, ви змогли забезпечити наше місто і його жителів всім необхідним. Я дуже вам вдячний! Бажаю міцного здоров’я і щастя, якнайшвидшої перемоги, миру та гарних емоцій! Вже незабаром ми разом будемо відновлювати Харків!» - зазначив мер.

Ігор Терехов відзначив працівників галузі житлово-комунального господарства та сфери побутового обслуговування населення медалями «За оборону міста-героя Харкова», почесними грамотами та Подяками міського голови.



