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26.02.2023  21:48   Дмитро Колонєй

Готуємо ніжні пісні млинці з яблуками

На завершальний день Масляної пропонуємо смачний рецепт пісних млинців.

Як приготувати пісні млинці з яблуками
Як пише РЕДПОСТ, прощаємося з Масляною і, напередодні посту пропонуємо смачну пісну страву.
 

Пісні млинці з яблуками

 

Продукти:

  • 500 г борошна,
  • 500 г води,
  • 0,5 ч. ложки солі,
  • 1 ч. ложка соди,
  • 2 ст. ложки рослинної олії,
  • 3 ст. ложки цукру,
  • 3 середні яблука.

Покроковий рецепт приготування

  1. У глибоку миску просійте борошно, додайте половину води, 1 столову ложку цукру та сіль.
  2. Добре перемішайте віночком до зникнення грудочок.
  3. Розбавте соду 1 склянкою окропу і вилийте в тісто, перемішайте.
  4. При необхідності додайте в тісто воду до консистенції сметани.
  5. Додайте 2 столові ложки олії і знову добре перемішайте.
  6. Розігрійте сковороду, змастіть олією і випікайте млинці з одного боку.
  7. Вимийте яблука і натріть на великій тертці разом із шкіркою.
  8. Додайте дві столові ложки цукру та перемішайте.
  9. Покладіть начинку на обсмажений бік млинця, загорніть конвертиком і обсмажте з обох боків золотистого кольору.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати смачний ягідний десерт з вершками.

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Тэги:  рецепт, млинці, яблука, борошно, олія, масляна, піст
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