Прогноз погоди у Харкові на 27 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується дощ зі снігом, ближче до вечора йому на зміну прийде сильний сніг.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 89%. Температура повітря +1°...+1°C (відчувається як +1°C). Вітер північний, 2 м/с. Вологість повітря 99%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 95%. Температура повітря +2°...+1°C (відчувається як 0°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 99%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 89%. Температура повітря +1°...-1°C (відчувається як -1°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 98%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Зірки радять у важливих питаннях, у тому числі в любовних та фінансових, бути напоготові, намагаючись розглянути «друге дно» у словах та вчинках оточуючих.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується дощ зі снігом, ближче до вечора йому на зміну прийде сильний сніг.
1932 року у складі УРСР створено Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.
влажность:
давление:
ветер: