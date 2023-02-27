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27.02.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується дощ зі снігом, ближче до вечора йому на зміну прийде сильний сніг.

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 89%. Температура повітря +1°...+1°C (відчувається як +1°C). Вітер північний, 2 м/с. Вологість повітря 99%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 95%. Температура повітря +2°...+1°C (відчувається як 0°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 99%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 89%. Температура повітря +1°...-1°C (відчувається як -1°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 98%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Сонячна та хороша погода – чекайте невеликого похолодання.
  • Якщо ви почули, що голосно щебечуть птахи – це до швидкого потепління.
  • Вдарив мороз – літо буде сухим та спекотним.
  • Яка погода 27 лютого – таким і серпень буде.
  • Якщо на городах лежить сніг – земля буде родючою та принесе восени багатий урожай.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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