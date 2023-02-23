Готуємо дієтичні млинці на Масляну: 6 рецептів

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Гороскоп на 23 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки схилятимуть до ясності у всьому, починаючи від думок у голові і закінчуючи стосунками з близькими людьми. Спорів краще уникати, так усім буде спокійніше та простіше.

Прогноз погоди у Харкові на 23 лютого Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора у Харкові буде триматися ясна погода. Без опадів.