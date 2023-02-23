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23.02.2023  21:59   Дмитро Колонєй

Готуємо дієтичні млинці на Масляну: 6 рецептів

Дані рецепти - спосіб повноцінно провести Масляну, не бентежась за вагу.

Як приготувати дієтичні млинці на Масляну: 6 рецептів
 
Як пише РЕДПОСТ, тим, хто любить млинці і одночасно стежить за фігурою, варто враховувати деякі моменти:
 
  • їсти млинці з ранку (щоб спалити вуглеводи, що потрапляють з ними в організм),
  • з яєць використовувати тільки збиті міксером білки,
  • віддати перевагу гречаному, вівсяному, амарантовому, житньому борошнк,
  • вибирати знежирене молоко,
  • використовувати сковорідки з хорошим антипригарним покриттям (менше вживіть олії) або додавати пару ложок оливкової олії в борошно з тією ж метою,
  • використовувати дієтичну начинку (нежирний сир, сир, овочі, рибу, яблука з корицею і медом, апельсини з гвоздикою
  • не застосовувати дріжджі
 

Млинці з вівсяних пластівців

Продукти:

 

  • 1 ст. вівсяних пластівців
  • 500 мл молока
  • 500 мл води
  • 2 ч. л. цукру
  • 1 яйце
  • сіль

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Зваріть вівсяну кашу, використовуючи молоко, воду та пластівці.
  2. Остудіть кашу та подрібніть її за допомогою блендера до стану рідкої пасти.
  3. Додайте в суміш сіль, цукор, яйце і перемішати всі інгредієнти. 
  4. Смажити млинці на сковороді, змащеній оливковою олією.
 

Млинці на воді

Продукти:

 
  • 1 ст. знежиреного молока
  • 1 ст. води
  • 1 яйце
  • 2 ст. оливкової олії
  • 150 г борошна твердих сортів пшениці
  • сіль за смаком

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Ретельно збити яйце і, продовжуючи збивати, повільно додати до нього воду, молоко, борошно та сіль.
  2. Довести суміш до однорідної консистенції.
  3. Влити олію і знову перемішати.
  4. Смажити млинці на сковороді без використання олії.

Млинці з висівок

 
 

Продукти:

 

  • 6 ст.мелених вівсяних висівок
  • 4 ст. мелених пшеничних висівок
  • 1 яйце
  • 1, 5 ст. знежиреного кефіру
  • сіль

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Ретельно збити яйце і, продовжуючи збивати, повільно додати до нього кефір, висівки та сіль.
  2. Довести суміш до однорідної консистенції.
  3. Смажити млинці на сковороді, змащеній оливковою олією.
 

Млинці з манної крупи

Продукти:

 

  • 1 ст. борошна твердих сортів пшениці
  • 1 ст. манної крупи
  • 6 ст. знежиреного молока
  • 4 білки курячих яєць
  • дві ложки оливкової олії
  • сіль
 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Молоко довести до кипіння,
  2. Всипати манну крупу,
  3. Влити олію.
  4. Довести до готовності, остудити.
  5. Борошно змішати з білками і сіллю і вимісити з отриманою манною сумішшю.
  6. Смажити млинці на сковороді, змащеній оливковою олією.
 

Млинці з газованою водою

 

Продукти:

 
  • 3 яйця
  • 2 ст. борошна твердих сортів пшениці
  • 2 ст. знежиреного молока
  • 2 ст. газованої води
  • сіль
  • 1 ст. цукру
  • 1 ч. л. погашеної соди
  • 2 ст. оливкової олії
 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Змішати інгредієнти,
  2. Додати газовану воду в останній момент.
  3. Смажити млинці, змастивши сковороду олією лише перед першим млинцем.

Млинці з черемхового борошна

Продукти:

 
  • 300 мл знежиреного молока
  • 100 мл кефіру
  • 2 курячі яйця
  • 80 г черемхового борошна
  • 100 г борошна твердих сортів пшениці
  • 2 ч. л. цукру
  • 1 ч. л. погашеної соди
  • сіль
 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Збити яйця з цукром, молоком, кефіром, содою та сіллю.
  2. Потім повільно додати черемхове борошно і борошно твердих сортів пшениці.
  3. Смажити млинці на сковороді, змащеній оливковою олією
 

Тэги:  рецепт, млинці, масляна, дієта
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