23.02.2023 21:59 Дмитро Колонєй
Готуємо дієтичні млинці на Масляну: 6 рецептів
Дані рецепти - спосіб повноцінно провести Масляну, не бентежась за вагу.
Як пише РЕДПОСТ
, тим, хто любить млинці і одночасно стежить за фігурою, варто враховувати деякі моменти:
-
їсти млинці з ранку (щоб спалити вуглеводи, що потрапляють з ними в організм),
-
з яєць використовувати тільки збиті міксером білки,
-
віддати перевагу гречаному, вівсяному, амарантовому, житньому борошнк,
-
вибирати знежирене молоко,
-
використовувати сковорідки з хорошим антипригарним покриттям (менше вживіть олії) або додавати пару ложок оливкової олії в борошно з тією ж метою,
-
використовувати дієтичну начинку (нежирний сир, сир, овочі, рибу, яблука з корицею і медом, апельсини з гвоздикою
-
не застосовувати дріжджі
Млинці з вівсяних пластівців
Продукти:
-
1 ст. вівсяних пластівців
-
500 мл молока
-
500 мл води
-
2 ч. л. цукру
-
1 яйце
-
сіль
Покроковий рецепт приготування
-
Зваріть вівсяну кашу, використовуючи молоко, воду та пластівці.
-
Остудіть кашу та подрібніть її за допомогою блендера до стану рідкої пасти.
-
Додайте в суміш сіль, цукор, яйце і перемішати всі інгредієнти.
-
Смажити млинці на сковороді, змащеній оливковою олією.
Млинці на воді
Продукти:
-
1 ст. знежиреного молока
-
1 ст. води
-
1 яйце
-
2 ст. оливкової олії
-
150 г борошна твердих сортів пшениці
-
сіль за смаком
Покроковий рецепт приготування
-
Ретельно збити яйце і, продовжуючи збивати, повільно додати до нього воду, молоко, борошно та сіль.
-
Довести суміш до однорідної консистенції.
-
Влити олію і знову перемішати.
-
Смажити млинці на сковороді без використання олії.
Млинці з висівок
Продукти:
-
6 ст.мелених вівсяних висівок
-
4 ст. мелених пшеничних висівок
-
1 яйце
-
1, 5 ст. знежиреного кефіру
-
сіль
Покроковий рецепт приготування
-
Ретельно збити яйце і, продовжуючи збивати, повільно додати до нього кефір, висівки та сіль.
-
Довести суміш до однорідної консистенції.
-
Смажити млинці на сковороді, змащеній оливковою олією.
Млинці з манної крупи
Продукти:
-
1 ст. борошна твердих сортів пшениці
-
1 ст. манної крупи
-
6 ст. знежиреного молока
-
4 білки курячих яєць
-
дві ложки оливкової олії
-
сіль
Покроковий рецепт приготування
-
Молоко довести до кипіння,
-
Всипати манну крупу,
-
Влити олію.
-
Довести до готовності, остудити.
-
Борошно змішати з білками і сіллю і вимісити з отриманою манною сумішшю.
-
Смажити млинці на сковороді, змащеній оливковою олією.
Млинці з газованою водою
Продукти:
-
3 яйця
-
2 ст. борошна твердих сортів пшениці
-
2 ст. знежиреного молока
-
2 ст. газованої води
-
сіль
-
1 ст. цукру
-
1 ч. л. погашеної соди
-
2 ст. оливкової олії
Покроковий рецепт приготування
-
Змішати інгредієнти,
-
Додати газовану воду в останній момент.
-
Смажити млинці, змастивши сковороду олією лише перед першим млинцем.
Млинці з черемхового борошна
Продукти:
-
300 мл знежиреного молока
-
100 мл кефіру
-
2 курячі яйця
-
80 г черемхового борошна
-
100 г борошна твердих сортів пшениці
-
2 ч. л. цукру
-
1 ч. л. погашеної соди
-
сіль
Покроковий рецепт приготування
-
Збити яйця з цукром, молоком, кефіром, содою та сіллю.
-
Потім повільно додати черемхове борошно і борошно твердих сортів пшениці.
-
Смажити млинці на сковороді, змащеній оливковою олією
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0