24.02.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -6°...-2°C (відчувається як -12°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря =2°...0°C (відчувається як -5°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як -3°C). Вітер південний, 7 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Народні прикмети

Відлига 24 лютого означає, що морозів більше не буде.

Сніг не розтанув і продовжує лежати кучугурами – у травні буде багато зелені.

Якщо багато довгих бурульок, то весна прийде з великим запізненням.

Грім 24 лютого – до сильних вітрів.



