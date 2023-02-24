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24.02.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -6°...-2°C (відчувається як -12°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря =2°...0°C (відчувається як -5°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як -3°C). Вітер південний, 7 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Відлига 24 лютого означає, що морозів більше не буде.
  • Сніг не розтанув і продовжує лежати кучугурами – у травні буде багато зелені.
  • Якщо багато довгих бурульок, то весна прийде з великим запізненням.
  • Грім 24 лютого – до сильних вітрів.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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