Прогноз погоди у Харкові на 24 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -6°...-2°C (відчувається як -12°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря =2°...0°C (відчувається як -5°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як -3°C). Вітер південний, 7 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Навіть якщо вам здається, що все під контролем, ухвалення важливих рішень краще відкласти на потім. Сьогодні є ризик зробити чимало помилок.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
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