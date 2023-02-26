26.02.2023 21:03 Євген Клочко

Якими способами можна очистити душову лійку від вапняного нальоту та каменю

Якщо довго використовувати і не чистити душову лійку, згодом вона обов'язково заб'ється нальотом. Якщо ви помітили, що через неї погано надходить вода, з'явилися незрозумілі бризки в різні боки і вона видає характерний свист, отже, час її чистити. РЕДПОСТ підготував корисні поради про те, як очистити лійку душа від вапняного нальоту та каменю.

Як почистити душову лійку від вапняного нальоту та каменю

Лимонна кислота. Необхідно взяти 25 грамів цього засобу, насипати його в глибоку ємність і залити гарячою водою. Все ретельно перемішати, щоб розчинився порошок. Після цього в цю ж ємність потрібно покласти лійку і залишити на 30 хвилин. Після пройденого часу її потрібно потерти щіткою, щоб очистити весь наліт, що залишився.

Сода. У ємності потрібно змішати ½ склянки соди з теплою водою. Все потрібно ретельно перемішати, щоби вийшла густа маса. Отриману суміш необхідно нанести на душову лійку та дати їй полежати близько 30 хвилин. Після пройденого часу її потрібно промити проточною водою, щоб усунути наліт і водний камінь.

Оцет. Його потрібно налити в кульок, занурити в нього лійку та зав'язати резинкою або дротом. Головне, щоб душова насадка повністю поринула в оцет. Через 60 хвилин лійку потрібно дістати та промити звичайною водою.

Кока-Кола. У складі цього напою міститься багато різних кислот, а саме лимонна, фосфорна та винна, тому він так добре очищає іржу та наліт. Щоб видалити всі відкладення з душової лійки, її необхідно покласти у глибоку ємність та залити колою. Через 60 хвилин її необхідно дістати та промити під проточною водою.

Миючий засіб. Для цього способу відмінно підійде Туалетне каченя або Доместос. У глибокій ємності потрібно змішати 2 склянки окропу та ⅛ склянки миючого. Тепер у цю мильну суміш необхідно опустити душову насадку на годину. Після пройденого часу її промити звичайною водою.



