26.02.2023 19:18 Дмитро Колонєй

Виплата у розмірі 6700 грн: хто може на неї розраховувати

Пояснення щодо грошової допомоги мешканцям України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Тoday, у постанові Кабміну зазначено, що право на таку допомогу громадяни мають з 1 січня 2023 року, проте ще не всі з них отримали свої гроші. Тим, хто ще не отримує нові виплати та не перебуває на обліку в Пенсійному фонді, необхідно подати заяву до ПФУ (або через портал Пенсійного фонду, або у територіальному відділенні).

Які документі потрібні

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи про нагороди;

документи, що підтверджують безпосередню участь особи в захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

До отримувачів 6700 грн відносяться громадяни, нагороджені орденом “За мужність” трьох ступенів та орденом княгині Ольги трьох ступенів. Виплата встановлюється на всіх членів родини та порівну ділиться між ними.

Після оформлення виплат гроші прийдуть на картку. Ця допомога нараховується без урахування розміру призначеної пенсії/ щомісячного довічного грошового утримання, в тому числі понад максимально встановлений законодавством розмір.



