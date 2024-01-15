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15.01.2024  21:25   Євген Клочко

Як допомогти собі при болі в шиї в домашніх умовах

Сучасний спосіб життя, пов'язаний із тривалим перебуванням за комп'ютером та неправильним положенням тіла, часто призводить до болів у ділянці шиї. Лікар-невролог надала корисні рекомендації щодо того, як боротися з цією проблемою в домашніх умовах. Читайте про це у матеріалі сайту РЕДПОСТ.

Як допомогти собі в домашніх умовах при болі в шиї
 

Біль у шиї: як допомогти собі в домашніх умовах

Ортопедичні подушки: підтримка для здорової постави

 
Ортопедичні подушки стають першим кроком у разі виникнення болю в шиї. Ці подушки спроектовані для підтримки правильного положення голови та шиї під час сну, що допомагає зберігати поставу та покращувати здоров'я в цілому. Найкращий ефект досягається при виборі подушок з ефектом пам'яті та двома валиками або виїмкою посередині.
 
Як допомогти собі в домашніх умовах при болі в шиї

 

Мазі: вибір на користь нестероїдних протизапальних компонентів

 
Мазі на основі нестероїдних протизапальних компонентів є ефективним засобом боротьби з запаленням. Вони блокують запальні ферменти, перериваючи ланцюжок болю.
 
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Важливо проконсультуватися з лікарем перед використанням таких мазей. Розігрівальні можуть приносити короткочасне полегшення, але їх використання вимагає обережності, оскільки вони можуть посилити болючі відчуття.
 

Масаж: додаткова допомога, але не в гострий період болю

 
Ручні масажери можуть надати додаткову допомогу при болях у шиї, але в гострий період болю слід уникати масажу, який може завдати шкоди. Найкраще звернутися до дипломованих фахівців для професійної допомоги.
 
Як допомогти собі в домашніх умовах при болі в шиї
 

Електричні масажери: сила дії з помірністю

 
Електричні масажери з режимами шиацу, нагріванням та іншими функціями забезпечують більш виражену дію. Їх рекомендується використовувати для зняття напруги у м'язах увечері після важкого робочого дня. Важливо дотримуватись правил масажу не більше 15-20 хвилин на день протягом курсу з 10-12 сеансів.
 

Фіксуючі коміри: підтримка, але не лікування

 
Коміри, такі як Шанца, спрямовані на фіксацію шиї при травмах, не лікування. Вони корисні для запобігання знерухомленості та перетворення больового синдрому на хронічний. Однак відмова від вправ може призвести до небажаних наслідків.
 

Лікувальна фізкультура: ефективний та безпечний метод

 
Лікувальна фізкультура, така як йога, стретчинг, пілатес та плавання, є найбільш ефективним та безпечним методом боротьби з болями у шиї. Ці види активності допомагають формувати м'язовий корсет, зміцнювати опорно-руховий апарат та уповільнювати старіння кістяка. Регулярні заняття лікувальною фізкультурою полегшують біль у шиї та запобігають їх виникненню. Важливо розпочинати з мінімальної інтенсивності, поступово збільшуючи навантаження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про корисні продукти для підвищення імунітету
 
Тэги:  здоров'я, біль у шиї, корисні поради
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