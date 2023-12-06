06.12.2023 20:50 Рита Парфенова

10 продуктів для зміцнення імунітету

Якщо ви хочете захистити себе і своїх близьких від вірусів, починати потрібно з правильного харчування.

«РЕДПОСТ» пропонує список корисних продуктів для підвищення імунітету.

Йогурт. Багато досліджень довели, що продукти з високим вмістом пробіотиків дозволяють нормалізувати флору кишечника і за рахунок цього зміцнити імунітет. А якщо ви все-таки захворіли, вживання натурального йогурту або кефіру допоможе скоротити час хвороби на 2-3 дні. Їжте «живі» йогурти або подумайте про те, щоб приймати добавки з лакто – і біфідобактеріями — особливо під час сезонних епідемій грипу та ГРВІ. Часник. Багатий аліцином, ця речовина володіє найсильнішою анти-мікробною дією. Майте на увазі: аліцин утворюється при подрібненні часнику і швидко гине при нагріванні. Щоб витягти максимум користі для імунітету, додавайте свіжий подрібнений часник в приготовану страву. Імбир. Його корисні властивості відомі ще з давніх часів. А сучасні вчені виявили, що імбир містить вітаміни A, C, B, магній, цинк, фосфор, залізо, калій. Корінь імбиру стимулює імунну систему і до того ж активізує метаболізм. Ще один бонус-імбир володіє зігріваючим впливом, а це особливо приємно зимою. Броколі. Містить велику кількість сульфорафону – це органічна сполука, яка має потужний антибактеріальний ефект. Багато лікарів впевнені, що броколі здатна навіть запобігати розвитку злоякісних пухлин. Ожина. Всі ягоди багаті антиоксидантами, які здатні підвищити імунітет і нейтралізувати шкідливий вплив навколишнього серед. Але ожина містить найбільшу кількість антоціану і завдяки цьому відмінно зміцнює організм. Смачний продукт для підвищення імунітету! Яблуко. Найкорисніша властивість яблук – високий вміст розчинна клітковина, яка є кращою їжею для корисних бактерій, що населяють кишечник. А як ми знаємо, здорова мікрофлора кишечника — запорука міцного імунітету. Мед. Зрозуміло, мед містить масу корисних речовин, які зміцнюють захисні сили організму. Але є і ще одна важлива властивість: мед допомагає заспокоїтися і впоратися зі стресами. А чим менше переживань, тим вище імунітет. У холодну пору року їжте по столовій ложці в день, а щоб посилити ефект, змішайте мед з горіхами. І обов’язково використовуйте цей продукт для зміцнення імунітету у дітей. Шипшина. У плодах шипшини стільки вітаміну С, що його відвар може стати відмінним підмогою для тих, хто хоче захистити себе від вірусів, і для тих, хто вже захворів. Лісовий горіх (фундук). Горіхи — справжні природні ліки. Рослинні речовини проантоціанідини, які містяться в горіхах, — найсильніші антиоксиданти, які за силою впливу майже в 20 разів випереджають вітамін С. А ще проантоцианідіни зміцнюють стінки судин, знижують тиск і служать ефективним засобом профілактики серцево-судинних захворювань. Морська риба. Багата цінними жирними кислотами омега-3, білком, амінокислотами, а найголовніше – цинком, який бере активну участь в роботі імунних клітин. Найкорисніші жирні сорти – сардини, форель, лосось, тунець. Прекрасні продукти для зміцнення імунітету у дітей і дорослих.

Запам'ятайте, різноманітне та збалансоване харчування є ключем до сильного імунітету.

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