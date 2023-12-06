06.12.2023 21:07

У Харкові відзначили День місцевого самоврядування (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 6 грудня, взяв участь у заходах, присвячених Дню місцевого самоврядування.



Фото: РЕДПОСТ

Мер подякував працівникам органів місцевого самоврядування Шевченківського та Індустріального районів за злагоджену та ефективну роботу та вручив їм нагороди.

«Насправді ви займаєтеся абсолютно всіма напрямками життєзабезпечення, і завдяки вашій роботі місто сьогодні живе та розвивається. Так, важко, але всі ми розуміємо, заради чого працюємо та відновлюємо Харків», - зазначив Ігор Терехов.

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