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06.12.2023  21:07   

У Харкові відзначили День місцевого самоврядування (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 6 грудня, взяв участь у заходах, присвячених Дню місцевого самоврядування.


Фото: РЕДПОСТ
Мер подякував працівникам органів місцевого самоврядування Шевченківського та Індустріального районів за злагоджену та ефективну роботу та вручив їм нагороди.
 
«Насправді ви займаєтеся абсолютно всіма напрямками життєзабезпечення, і завдяки вашій роботі місто сьогодні живе та розвивається. Так, важко, але всі ми розуміємо, заради чого працюємо та відновлюємо Харків», - зазначив Ігор Терехов.

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Тэги:  харків, ігор терехов, поздоровлення, самоврядування
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