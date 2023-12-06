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06.12.2023  21:35   Рита Парфенова

У Харкові видають засоби реабілітаці: подробиці

У Харкові можна отримати в безоплатне тимчасове користування необхідні засоби.

інвалідне крісло
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Управління соціального захисту населення Адміністрації Салтівського району інформує осіб з інвалідністю та людей похилого віку про можливість отримати технічні засоби реабілітації, які були у використанні.

Детальніша інформація - за тел.: (066) 627-86-30.
 
Перелік засобів реабілітації, які є в наявності, можна подивитися за посиланням.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що при територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова продовжують функціонувати пункти «Допоможи ближньому».
Источник:   ХМР
 Тэги:  допомога, харків
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