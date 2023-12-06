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06.12.2023  21:53   Дмитро Колонєй

Готуємо салат із пекінської капусти з яєчними млинцями

Рецепт гармонійного та смачного пісного салату.

Я приготувати салат із пекінської капусти з яєчними млинцями
 
Як пише РЕДПОСТ, головна особливість рецепту – зробити максимально тонкі яєчні млинці.
 
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Салат із пекінської капусти з яєчними млинцями

 

Продукти:

 

  • 400 г пекінської капусти,
  • 1 банка консервованого зеленого горошку,
  • 2 яйця,
  • 40 мл молока,
  • 1 зубчик часнику,
  • 3 ст. йогурту,
  • 1 ч. л. дижонської гірчиці,
  • спеції

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Збити яйця з молоком та спеціями
  2. Обсмажити дуже тонкі яєчні млинці .
  3. Дати їм охолонути.
  4. Нарізати їх соломкою.
  5. Нашаткувати пекінську капусту,
  6. Додати зелений горошок
  7. Перемішати салат.
  8. Для заправки змішати йогурт, гірчицю та часник.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати картопляну запіканку з м'ясом та овочами.

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Тэги:  рецепт, салат, капуста, яйця, молоко, горошок, часник
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