    
Главная Фото Армія У Харкові нагородили військовослужбовців ЗСУ (фото)
06.12.2023  22:10   

У Харкові нагородили військовослужбовців ЗСУ (фото)

Церемонія нагородження військових Збройних Сил України відбулася сьогодні, 6 грудня, на ст. м. «Перемога».


Фото: РЕДПОСТ
У заході взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов. Він привітав захисників з професійним святом та вручив їм медалі «За оборону міста-героя Харкова», Почесні грамоти виконкому міськради та Подяки міського голови.
 
«Дякую кожному з вас за те, що боретеся за перемогу України та відстоюєте наше право на життя. В тому, що Харків сьогодні живе та працює, що в будинках є тепло, світло та вода, а вулицями курсує громадський транспорт, насамперед - ваша заслуга. Низький вам уклін! Ми зібралися на станції з символічною назвою «Перемога». Тому, попри всі виклики воєнного часу, продовжуємо разом робити все для перемоги України!» - зазначив Ігор Терехов.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, ігор терехов, зсу, армія, нагородження
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.12 Суспільство У Харкові видають засоби реабілітаці: подробиці 06.12 Суспільство У Харкові відзначили День місцевого самоврядування (фото)   06.12 Суспільство У Харкові Ігор Терехов привітав дітей з Днем святого Миколая (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 