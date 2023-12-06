06.12.2023 22:10

У Харкові нагородили військовослужбовців ЗСУ (фото)

Церемонія нагородження військових Збройних Сил України відбулася сьогодні, 6 грудня, на ст. м. «Перемога».



Фото: РЕДПОСТ

У заході взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов. Він привітав захисників з професійним святом та вручив їм медалі «За оборону міста-героя Харкова», Почесні грамоти виконкому міськради та Подяки міського голови.

«Дякую кожному з вас за те, що боретеся за перемогу України та відстоюєте наше право на життя. В тому, що Харків сьогодні живе та працює, що в будинках є тепло, світло та вода, а вулицями курсує громадський транспорт, насамперед - ваша заслуга. Низький вам уклін! Ми зібралися на станції з символічною назвою «Перемога». Тому, попри всі виклики воєнного часу, продовжуємо разом робити все для перемоги України!» - зазначив Ігор Терехов.

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