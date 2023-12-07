Прогноз погоди у Харкові на 7 грудня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
7 грудня очікується хмарна погода с проясненнями. У місті без істотних опадів. Вдень в південній половині області невеликий мокрий сніг.
Вітер східний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 4 - 6° морозу, вдень 1 - 3° морозу.
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Сьогодні можна розставити пріоритети та визначити бажану для себе мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитися до неї.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Щороку цього дня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.
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