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07.12.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 грудня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.

кицька невеликий мокрий сніг

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 грудня очікується хмарна погода с проясненнями. У місті без істотних опадів. Вдень в південній половині області невеликий мокрий сніг.

Вітер східний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 4 - 6° морозу, вдень 1 - 3° морозу.

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Народні прикмети

  • Ясний день віщує морозну та холодну зиму.
  • Якщо погода тепла, то морози вдарять лише у другій половині грудня.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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