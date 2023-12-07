07.12.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 грудня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 грудня очікується хмарна погода с проясненнями. У місті без істотних опадів. Вдень в південній половині області невеликий мокрий сніг.

Вітер східний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 4 - 6° морозу, вдень 1 - 3° морозу.



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Народні прикмети

Ясний день віщує морозну та холодну зиму.

Якщо погода тепла, то морози вдарять лише у другій половині грудня.