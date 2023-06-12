Рецепт вафель з кабачків у вафельниці

Вафлі з кабачків у вафельниці - це дуже ароматна, смачна і корисна страва, яка може стати як повноцінним обідом або вечерею, так і доповненням до м'яса або риби.
Як повідомляє РЕДПОСТ, ця страва підійде людям, які дотримуються дієти і стежать за фігурою, так як готуються вони в електровафельниці майже без застосування олії.
З цієї кількості інгредієнтів виходить 6-8 кабачкових вафель.
Якщо ви будете використовувати молоді кабачки, то очищати їх від шкірки не обов'язково, достатньо просто добре промити їх під водою. А якщо ж старі, то очистіть їх.
У даному рецепті пшеничне борошно можна замінити на рисове або вівсяне, а оливкова олія — на будь-яку іншу олію на ваш смак.
Комментариев: 0
Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
Починаючи з 2008 року, 12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку.
влажность:
давление:
ветер: