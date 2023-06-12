12.06.2023 22:20 Рита Парфенова

Рецепт вафель з кабачків у вафельниці

Вафлі з кабачків у вафельниці - це дуже ароматна, смачна і корисна страва, яка може стати як повноцінним обідом або вечерею, так і доповненням до м'яса або риби.





Як повідомляє РЕДПОСТ, ця страва підійде людям, які дотримуються дієти і стежать за фігурою, так як готуються вони в електровафельниці майже без застосування олії.

Інгредієнти:

кабачки - 500 грам

часник - 1 зубчик

куряче яйце - 1 штука

пшеничне борошно - 5 столових ложок

оливкова олія - 1 столова ложка

сіль - 1/2 чайних ложки

чорний перець - за смаком

зелень - за смаком

З цієї кількості інгредієнтів виходить 6-8 кабачкових вафель.



Якщо ви будете використовувати молоді кабачки, то очищати їх від шкірки не обов'язково, достатньо просто добре промити їх під водою. А якщо ж старі, то очистіть їх.



У даному рецепті пшеничне борошно можна замінити на рисове або вівсяне, а оливкова олія — на будь-яку іншу олію на ваш смак.

Приготування

На великій тертці натираємо кабачки, додаємо сіль та перемішуємо. Залишаємо на 7-10 хвилин, щоб вони пустили сік. Після цього віджимаємо та зливаємо зайву рідину. Додаємо яйце і на дрібній тертці натираємо часник (або пропускаємо його через прес). На свій смак можна додати більше часнику або ж зовсім відмовитися від нього. Додаємо мелений перець. Зелень дрібно нарізаємо, додаємо до кабачків і добре перемішуємо. Насипаємо борошна та столову ложку оливкової олії, перемішуємо. На добре розігріту вафельницю викладаємо по півтори столові ложки кабачкової суміші і смажимо до готовності, приблизно 5 хвилин. Залежно від покриття вашої вафельниці, її осередки попередньо можна змастити олією. Готові вафлі з кабачків викладаємо на тарілку, за бажанням прикрашаємо зеленню і подаємо зі сметаною або улюбленим соусом. Смачного!