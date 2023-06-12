12.06.2023 21:30 Рита Парфенова

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з сенатором штату Небраска

Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з сенатором штату Небраска (США) Томом Брюером 12 червня, передає РЕДПОСТ .



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Під час спілкування сторони обговорили безпекову ситуацію в місті та перспективу повернення людей до Харкова. Ігор Терехов розповів про проєкти, які впроваджуються у Харкові, а також поділився планами.



«Ми чітко бачимо європейське майбутнє нашого міста, тому щодня працюємо над пошуком інвестицій, щоб реалізувати все заплановане. Це й нова транспортна система, і відновлення житла, і будівництво наукового кварталу», - зазначив мер.



Своєю чергою Том Брюер зазначив, що це вже його другий візит до Харкова після повномасштабного вторгнення.



«Я весь час думаю про те, якою Україна буде після війни. Ми розуміємо, що це не лише боротьба за демократію в Україні а боротьба за демократію всього світу. І та жертва, яку приносить Україна, безцінна. Зброя та гроші, які виділяють моя та інші країни, - це малесенька частка того, що можна зробити, враховуючи, скільки життів віддається за це», - підкреслив Том Брюер.