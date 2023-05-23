23.05.2023 19:20 Віталій Хінєвіч

Міська влада Харкова зацікавлена у продовженні реалізації проекту «Smart city»

Онлайн-зустріч Харківського міського голови Ігоря Терехова з представниками харківського IT кластера пройшла 23 травня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Під час спілкування сторони підбили проміжні підсумки співробітництва та сформували дорожню карту робіт у сферах освіти та культури на наступні місяці.

За словами Ігоря Терехова, міська влада максимально зацікавлена у продовженні реалізації проекту «Smart city».

«Попри те, що йде війна, ми готові втілювати в життя пропозиції, які підуть на користь городянам. До речі, Харків - перше місто в Україні, яке взялося за реалізацію проекту «Smart city» свого часу», - зазначив мер.

У свою чергу представники IT-кластера представили своє бачення реалізації концепції «Розумне місто» в умовах війни.

«Ми вже створили робочу групу та напрацювали низку пропозицій, які можуть бути корисними для харків'ян. Ми також думаємо над тим, як залишити Харків містом айтівців та якнайшвидше повернути всіх наших людей додому», - зазначила виконавчий директор Харківського IT Кластера Ольга Шаповал.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов взяв участь у засіданні бюро Форуму мерів Європейської економічної комісії ООН.



