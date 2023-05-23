23.05.2023 19:00 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов взяв участь у засіданні бюро Форуму мерів Європейської економічної комісії ООН

Під час обговорення організаційних питань майбутнього Форуму мерів Харківський міський голова Ігор Терехов виступив проти запрошення до участі в ньому міст з росії та Білорусі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

«Моя участь поруч із представниками від росії - неможлива. Враховуючи повномасштабну війну росії проти України, а також те, що саме з міст країни-окупанта обстрілюються українські міста, внаслідок чого практично щодня гинуть мирні люди, діти, я виступаю проти участі росіян. росія напала на суверенну державу, захопила наші території, вбиває наших громадян, а Білорусь її підтримує.

Якщо європейські цінності для всіх нас однаково важливі, ми маємо виключити можливість участі у форумі цих двох країн», - зазначив Ігор Терехов.

Вже найближчим часом це питання обговорюватиметься у виконавчому комітеті форуму.

У цей же час зазначається, що раніше Ігор Терехов був обраний на посаду віце-президента першого бюро Форуму мерів ЄЕК ООН.



