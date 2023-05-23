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23.05.2023  19:00   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов взяв участь у засіданні бюро Форуму мерів Європейської економічної комісії ООН

Під час обговорення організаційних питань майбутнього Форуму мерів Харківський міський голова Ігор Терехов виступив проти запрошення до участі в ньому міст з росії та Білорусі.

Ігор Терехов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
«Моя участь поруч із представниками від росії - неможлива. Враховуючи повномасштабну війну росії проти України, а також те, що саме з міст країни-окупанта обстрілюються українські міста, внаслідок чого практично щодня гинуть мирні люди, діти, я виступаю проти участі росіян. росія напала на суверенну державу, захопила наші території, вбиває наших громадян, а Білорусь її підтримує.
 
Якщо європейські цінності для всіх нас однаково важливі, ми маємо виключити можливість участі у форумі цих двох країн», - зазначив Ігор Терехов.
 
Вже найближчим часом це питання обговорюватиметься у виконавчому комітеті форуму.
 
У цей же час зазначається, що раніше Ігор Терехов був обраний на посаду віце-президента першого бюро Форуму мерів ЄЕК ООН.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків активно готується до нового опалювального сезону.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов, оон
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