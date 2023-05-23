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23.05.2023  18:30   Віталій Хінєвіч

Харків активно готується до нового опалювального сезону

У рамках підготовки до опалювального сезону проводиться відновлення теплових мереж, котельних.

ЖКГ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як повідомив сьогодні, 23 травня, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, у рамках підготовки в місті відновлюють котельні, тепломережі, центральні теплові пункти.
 
«Крім того, ми встановлюємо модульні котельні, які обслуговуватимуть, зокрема, і Північну Салтівку. Вони обладнані генераторами, які у випадку блекауту забезпечать безперебійну подачу тепла, гарячої води та електроенергії в мікрорайони міста Харкова», - повідомив мер.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики відновили світло у трьох селах Золочівської громади.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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