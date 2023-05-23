23.05.2023 18:30 Віталій Хінєвіч

Харків активно готується до нового опалювального сезону

У рамках підготовки до опалювального сезону проводиться відновлення теплових мереж, котельних.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як повідомив сьогодні, 23 травня, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, у рамках підготовки в місті відновлюють котельні, тепломережі, центральні теплові пункти.

«Крім того, ми встановлюємо модульні котельні, які обслуговуватимуть, зокрема, і Північну Салтівку. Вони обладнані генераторами, які у випадку блекауту забезпечать безперебійну подачу тепла, гарячої води та електроенергії в мікрорайони міста Харкова», - повідомив мер.



