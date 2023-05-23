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23.05.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

Енергетики відновили світло у трьох селах Золочівської громади

Фахівці Золочівського району електричних мереж (РЕМ) відновили електропостачання у селах Костянтинівка, Андріївка та Сніги Богодухівського району.

Харківські енергетики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Як розповів очільник Золочівського РЕМ Віталій Олійник, ці населені пункти залишалися знеструмленими з весни минулого року. Роботи із відновлення електропостачання  розпочалися у березні 2023 року. 
 
"Складнощі з ремонтом виникали із декількох причин. По-перше, через мінну небезпеку. Сапери знайшли в цій місцевості три мінних поля. Окрім того, в самих селах було розкидано дуже багато мін-"пелюсток". По-друге, ми зіткнулися з великими обсягами руйнувань.
 
У Костянтинівці, наприклад, були пошкоджені майже всі прольоти ліній електропередачі. По-третє, ми зважали на військову ситуацію - на деяких ділянках відстань до кордону складала всього 6 км. Також на швидкість відновлення впливала погода. Та ж Андріївка розташована у заплаві річки - це фактично болото, тому певний час мали проблеми із заїздом до місць ремонту", - розповів Віталій Олійник.
 
Наразі енергетики Золочівського РЕМ працюють над відновленням електропостачання у селі Уди, а також задовольняють заявки із підключення окремих домоволодінь там, куди повертаються люди. Зокрема, такі роботи тривають у селах Дуванка, Калинове та Одноробівка.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у деокуповане село Харківщини частково повернули світло.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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