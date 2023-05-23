    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Мешканка Куп'янського району впроваджувала стандарти освіти російської федерації
23.05.2023  15:35   Віталій Хінєвіч

Мешканка Куп'янського району впроваджувала стандарти освіти російської федерації

Під час розслідування слідчі довели, що 54-річна мешканка села Кам’янка влітку минулого року обіймала посаду виконувачки обов’язків директора «Кам'янської гімназії» ВДА Куп'янського району Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Зловмисниця виконувала усі розпорядження незаконної влади для впровадження з початку нового навчального року стандартів освіти окупантів.
 
22 травня слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області разом з поліцейськими ДСР під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури та оперативним супроводом Управління служби безпеки України в Харківській області  повідомили жінці  про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 
 
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.
 
Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині СБУ повідомила про підозру "співробітнику" окупаційної міліції.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.05 Надзвичайні події Під час збройної агресії рф проти України загинули 187 випускників зі 111-ти шкіл міста Харкова 23.05 Надзвичайні події На Харківщині СБУ повідомила про підозру "співробітнику" окупаційної міліції 23.05 Надзвичайні події Військові рф обстріляли Вовчанськ: пошкоджені будинки й транспорт (фото)
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 