Мешканка Куп'янського району впроваджувала стандарти освіти російської федерації

Під час розслідування слідчі довели, що 54-річна мешканка села Кам’янка влітку минулого року обіймала посаду виконувачки обов’язків директора «Кам'янської гімназії» ВДА Куп'янського району Харківської області.
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