23.05.2023 15:35 Віталій Хінєвіч

Мешканка Куп'янського району впроваджувала стандарти освіти російської федерації

Під час розслідування слідчі довели, що 54-річна мешканка села Кам’янка влітку минулого року обіймала посаду виконувачки обов’язків директора «Кам'янської гімназії» ВДА Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Зловмисниця виконувала усі розпорядження незаконної влади для впровадження з початку нового навчального року стандартів освіти окупантів.

22 травня слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області разом з поліцейськими ДСР під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури та оперативним супроводом Управління служби безпеки України в Харківській області повідомили жінці про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою.



