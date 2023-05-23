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23.05.2023  15:55   Віталій Хінєвіч

Під час збройної агресії рф проти України загинули 187 випускників зі 111-ти шкіл міста Харкова

На засіданні топонімічної комісії Харківської міської ради сьогодні, 23 травня, в День героїв, розглянуть питання про вшанування пам’яті загиблих випускників шкіл міста, передає РЕДПОСТ .

 
Під час збройної агресії рф проти України загинули 187 випускників зі 111-ти шкіл міста Харкова.
 
Дванадцять з них нагороджені орденом «За мужність» ІІ та ІІІ ступеня, шість - орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а випускник 2002 року школи №111 Станіслав Партала отримав звання «Герой України». 
 
Для увічнення їхнього подвигу планується встановити 23 меморіальні дошки на фасадах шкіл.
 
«З перших днів повномасштабного вторгнення тисячі харків’ян стали на захист рідного краю та ціною власного життя продовжують відстоювати єдність та незалежність нашої держави», - зазначили у комісії.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  агрессия россии, харків
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